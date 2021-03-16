РИАМО - 16 мар. Реконструкцию на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка в Одинцове полностью завершат в 2022 году, она должна будет обеспечить комфортный выезд на Можайское шоссе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В феврале закончилась разработка проекта реконструкции. Она пройдет в два этапа и завершится в 2022 году.

«Чтобы освободить местные дороги и частный сектор от грузового движения транспорта, улицу Чистяковой расширят до 4 полос движения и построят участок дороги до развязки на пересечении с Северным обходом Одинцова. Завершить реализацию всех мероприятий запланировано в 2022 году», – сказали в пресс-службе.

Сейчас движение транспорта проходит по временной дороге через деревню Лохино. Она соединяет выезд из Трехгорки и 2-ю Советскую улицу. Длина временной дороги составляет около 300 метров.

На первом этапе реконструкции стоит задача выполнить работы, которые исключат транзит через Лохино и вернут движение на улицу Чистяковой. На втором этапе будут реконструировать существующий участок улицы, а также проведут благоустройство – установят освещение и сделают тротуары.