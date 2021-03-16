РИАМО - 16 мар. Столичные компании-экспортеры теперь смогут подавать в электронном виде заявки на финансовую поддержку, а экспортный кешбэк также будет работать и по долгосрочным контрактам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Внесены изменения, упрощающие порядок предоставления финансовой поддержки компаниям-экспортерам. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – сообщили в пресс-службе.

Экспортный кешбэк ввели в столице в 2018 году. Это грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам, но не более 10 млн рублей и 50% налогов, уплаченных в бюджет города. Всего на текущий момент одобрены 153 заявки на общую сумму 380 млн рублей.

До недавнего времени условием получения экспортного кешбэка было наличие исполненного контракта на сумму не менее 6 млн рублей, который снят с учета кредитной организацией не ранее двух последних лет. Заявки от экспортеров принимались в традиционном бумажном виде.

Теперь же подача заявок на финансовую поддержку экспортеров переведена в электронный вид через портал mos.ru, а также предоставляется возможность получения экспортного кешбэка по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения.