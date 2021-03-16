РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Команда детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы поучаствует на межгородских этапах областного молодежного проекта «Театрального поединка», говорится в сообщении комитета по культуре администрации муниципалитета.

В детской музыкальной школе №2 Люберец состоялся этап Московского областного проекта министерства культуры Подмосковья по актерской импровизации «Театральный поединок». Руководитель проекта - актер, режиссер, продюсер Максим Драченин. Почетными гостями мероприятия стали начальник управления по молодежной политике администрации муниципалитета Борис Новиков, заместитель председателя комитета по культуре горокруг Люберцы Григорий Негин.

«Коллектив «Театральный экспресс» ДМШ №2 под руководством Анастасии Семеновой принял участие в игре «Импровизационный батл». Две команды по пять человек в каждой соревновались в пяти раундах. Команда «Три плюс два» всего на 0,5 балла опередила своих соперников «Тимура и его команду». Теперь сильнейшие представят Люберцы на межгородских этапах «Театрального поединка», - говорится в сообщении.

Выбирали победителя жюри, в его состав вошли: актер театра и кино, старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИС Андрей Оганян, выпускница ГИТИС, актриса московского театра «Школа драматического искусства» Мария Киселева, певица, педагог по эстрадному вокалу, руководитель школы-студии эстрадного вокала «Геометрия успеха», директор ДМШ №2 Татьяна Матвеева.

Жюри было не так просто выделить какую-либо одну из команд, ведь ребята импровизировали на сцене одинаково ярко, интересно и смешно. Ведущим «Театрального поединка» стал актер театра и кино Михаил Грищенко, он провел для учеников несколько мастер-классов по актерской импровизации перед итоговым поединком.

«Театральный поединок» – молодежный проект, который выступает импульсом для творческого роста, дает возможность освоить основные принципы профессионального развития на тренингах по импровизации. С марта по декабрь 2021 года будут проведены образовательная и конкурсная программы.

В конкурсе могут принять участие детские школы искусств и творческие молодежные коллективы Подмосковья. В каждом городе-участнике пройдут мастер-классы по актерской импровизации, а также итоговые поединки между молодежными коллективами. На следующих этапах поединки состоятся между городами. На финальное состязание соберутся все участники проекта, чтобы поучаствовать в игре, гала-концерте и церемонии закрытия проекта.