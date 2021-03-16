РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Холодную воду временно отключат 17 марта с 9:00 в двух домах на улице Некрасова подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

«17 марта с 09:00 до 11:00 для замены запорной арматуры в жилом доме по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Некрасова, дом №11, требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения в жилых домах №№11 и 13», - говорится в сообщении.

Работы проводит УК ООО «ЦентрЖилСервис плюс».