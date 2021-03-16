РИАМО - 16 мар. Центральная клиническая больница Святителя Алексия Московской Патриархии, а также детский хоспис «Дом с маяком», которые представляют собой негосударственные медицинские организации, получат гранты из столичного бюджета, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Гранты, которые полагаются учреждениям, предназначены для финансирования оказания паллиативной помощи. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

Размер гранта для больницы составит 60,75 миллиона рублей. Эта сумма позволит профинансировать паллиативную помощь в стационаре в объеме 9 тысяч койко-дней.

Хоспис получит 106,9 миллиона рублей. Эти деньги позволят оказать стационарную помощь в объеме 2,67 тысячи койко-дней, а еще выполнить 14 тысяч посещений на дому.

Паллиативную медпомощь окажут неизлечимо больным пациентам, нуждающимся в симптоматической терапии, психосоциальной помощи и длительном постороннем уходе.​