РИАМО - 16 мар. Всемирный день панд отметили во вторник в Московском зоопарке, подарив Жуи и Диндин вкусности, игрушки и искусственных «робопанд», сообщили в пресс-службе зоосада.

«Для Жуи и Диндин были подготовлены по-настоящему величественные подарки – невиданные «робопанды». Так их назвали дети, участники лекций о пандах, проводимых сегодня», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для панд приготовили морковь, разноцветные кубики, вымпелы, любимые игрушки, бамбук и панда-кейки. В зоопарке рассказали, как панды отреагировали на эти презенты.

«Диндин поначалу была как будто ошеломлена масштабом происходящего. Но довольно быстро освоилась и разорвала свою «робопанду» в клочья. Жуи воспринял подарки с не меньшим интересом, в свойственной ему манере «пришел-увидел-победил», - отметили в пресс-службе.

Панд Жуи и Диндин привезли из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля 2019 года. Бамбуковые медведи проживут в столичном зоосаде 15 лет. В то же время панды и их будущее потомство юридически принадлежат Китаю.

Панды живут в вольерном комплексе «Фауна Китая» на старой территории Московского зоопарка.