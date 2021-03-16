РИАМО - 16 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории вдоль путей МЦД-1 «Одинцово-Лобня» между станциями Дегунино и Лианозово, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Площадь проектируемой территории составляет 122,93 га. Проект планировки будет реализован в несколько этапов», – отметили в пресс-службе.

В частности, предусмотрено строительство новых платформ островного типа на станциях Дегунино, Бескудниково и Илимская, возведение надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в створе улицы Зарянова, который свяжет Керамический и Путевой проезды.

Также запланирована реконструкция пешеходного прохода под железнодорожными путями в створе Поморской улицы, связывающего ее с Керамическим проездом, строительство подземного пешеходного перехода в районе Лианозовского проезда, владение 1, который свяжет его с Дубнинской улицей.

Кроме того, будут организованы тротуары к новым пешеходным переходам и реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть с устройством парковочных карманов.

Также запланировано продление Керамического проезда от дома 45, корпус 1 до станции Дегунино, реконструкция Илимской и Поморской улиц, строительство и реконструкция внутриквартальных проездов.

Рядом со станциями Дегунино, Бескудниково и Илимская обустроят площадки для наземного общественного транспорта и парковки. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами.