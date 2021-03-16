РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Ранее судимый мужчина из подмосковной Балашихи похитил мобильный телефон стоимостью 73 тысячи рублей у жителя столицы, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился житель Москвы с сообщением о том, что около дома на улице Андрея Белого неизвестный, распылив газовый баллончик, открыто похитил его мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 73 тысячи рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.