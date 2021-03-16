РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 мар. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил с 90-летним юбилеем труженицу тыла Клавдию Варячеву, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Клавдия Ивановна, низкий вам поклон за ваш труд в годы войны. Крепкого здоровья, счастья вам и вашей семье, мирного неба над головой», - сказал Жигалкин.

Он вручил юбилярше цветы и подарки.

Во время войны Клавдия Ивановна потеряла на фронте отца. Будучи школьницей после занятий всем классом и вместе с учителем помогала колхозу. По окончании Великой Отечественной войны работала в родной деревне в колхозе. Тогда она жила в Павлово-Посадском районе.

В 1948 году поступила на работу в областной центр на механический завод станочницей, где отработала шесть лет. Позднее переехала в Люберецкий район, где стала трудиться на Силикатном заводе в перлитобитумном цехе. Здесь работала до самой пенсии.

Варячева имеет большое количество благодарностей от руководства завода за добросовестный труд. Награждена многими памятными и трудовыми знаками отличия.