РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В Домодедове 17 марта женская консультация проведет семинары для беременных, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«17 марта в женской консультации Домодедовской центральной городской больницы пройдут семинары для беременных», - говорится в сообщении.

В 13:00 женщинам расскажут про гигиенические правила в период беременности (изменение образа жизни, питание, личная гигиена, гигиеническая гимнастика в период беременности); а в 14:00 про гигиену груди и профилактику осложнений при грудном вскармливании.

Женская консультация расположена по адресу: улица 25 лет Октября, дом 10.