РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В федеральный проект по голосованию за объекты благоустройства набирают волонтеров до 22 марта, уже 11 жителей Подольска выразили желание стать помощниками, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

С 26 апреля по 30 мая на специальном сайте по всей России пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Помогать в организации и проведении голосования на платформе будут волонтеры. Сейчас идет регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства.

«В Московской области созданы 56 добровольческих штабов в муниципальных образованиях Московской области. Количество добровольцев составляет 866 человек. Из городского округа Подольск участие в проекте готовы принять 11 волонтеров. Регистрация в штабы завершится 22 марта», - говорится в сообщении.

Активисты будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, оказывать помощь в регистрации на специальной онлайн платформе и рассказывать, как проголосовать всего лишь по номеру телефона.

В каждом городском округе назначен ответственный за работу волонтерского штаба городского округа.

«Необходимо привлекать жителей, особенно молодежь, к участию в голосовании. Комфортная городская среда формируется здесь и сейчас, и именно нам потом жить и растить детей в этих городах. Вовлеченность жителей – главный залог успешного благоустройства», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Главное управление социальных коммуникаций Московской области как орган исполнительной власти субъекта, осуществляющий координацию добровольческой деятельности в регионе, полностью курирует работу волонтерских штабов. В настоящее время с федеральной дирекцией проекта прорабатывается график работы волонтеров и материально техническое обеспечение их работы.

Стать частью команды волонтеров можно оставив заявку на сайт www.dobro.ru.