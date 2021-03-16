РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В подмосковных Люберцах 17 марта пройдет книжная выставка, посвященная основанию Московского княжества, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 17 марта, центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан на онлайн-мероприятия. В 11:00 начнется выставка книг, посвященная основанию Московского княжества - «Здесь край мой, исток мой, дорогая моя…», - говорится в сообщении.

В 12:00 стартует «Библионавигатор» - обзор исторической художественной литературы для детей.

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/cdb.brigantina/.