РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Следственный отдел по Балашихе проводит проверку по факту травмирования ребенка снегом, упавшим с крыши на коляску, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, во вторник днем с крыши 4-этажного дома, расположенного на проспекте Ленина, упал массив снега и попал на коляску с девочкой, в результате чего она получила травмы. Врачи констатировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лба.

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка по факту травмирования ребенка упавшим с крыши снегом», - говорится в сообщении.

К настоящему времени следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники управляющей компании, а также истребована документация об уборке снега с крыши данного дома. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.