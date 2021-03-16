РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. МособлЕРИЦ информирует жителей Люберец о корректировке платы за отопление в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По итогам годовых показаний за 2020 год общедомовых приборов учета тепла в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354 жителям многоквартирных домов, оборудованных ОДПУ, оплачивающим эту услугу ежемесячно равными долями в течение года, проводится ежегодная корректировка начислений», - говорится в сообщении.

Такая корректировка в 2021 году будет проведена в марте. Корректировка будет отражена в последующем едином платежном документе.

Оплатить счета без комиссии можно через сервис «Умная платежка» в личном кабинете клиента на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Мобильное приложение доступно для скачивания в Арр Store и Google Play.