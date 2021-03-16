РИАМО - 16 мар. В Доме правительства Московской области во вторник состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между министерством образования Подмосковья и комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, передает корреспондент РИАМО.

«Нам всегда очень приятно выстраивать новые партнерские коммуникации с руководителями других субъектов, тем более таких, как Ленинградская область. Честно скажу, нам есть, чему поучиться у вас. Мы, соответственно, со своей стороны готовы рассказать о своих наработках, поэтому, я считаю, что сегодняшнее подписание, это хороший старт и задел для нашей дальнейшей совместной работы», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что сотрудничество с Ленинградской областью станет хорошей возможностью для применения новых и проверенных подходов в системе образования Подмосковья.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергея Тарасова, системы образования Московского и Ленинградского регионов очень похожи, так как оба региона – предстоличные.

«У нас особые требования к качеству выпускников, особые условия, есть ресурсы для развития. Поэтому, конечно, мы сегодня рассматриваем подписанное соглашение, прежде всего, как возможность и дальше развивать взаимодействие по нескольким направлениям – качество образования, подготовка молодых учителей, развитие профессионального образования, формирования оптимальной образовательной среды», – подчеркнул Тарасов.

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