РИАМО - 16 мар. Государственные ветеринарные врачи и ветеринарно-санитарные эксперты Минсельхозпрода Московской области проверили более 7 тонн продукции в праздничные выходные дни на ярмарках региона, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Порядка 150 проб продукции животного происхождения подверглось ветеринарно-санитарной экспертизе. Вся реализуемая продукция на сельскохозяйственных ярмарках была признана безопасной и допущена к реализации», - сказал Воскресенский.

По его словам, за два выходных дня на территории Московской области было проведено 19 сельскохозяйственных ярмарок с продукцией, подконтрольной Государственной ветеринарной службе.

«На площадках ярмарок было организовано 91 торговое место, на которых было представлено молоко и молочная продукция, рыба, мясо и мясные изделия, фрукты и овощи, мед», - добавил Сергей Воскресенский.

В ярмарках приняли участие сельхозпроизводители Московской области и ближайших регионов.