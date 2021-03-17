В конце весны 2021 года на востоке Москвы в районе Гольяново планируется открыть новый вокзал – Восточный. Он станет первым железнодорожным вокзалом, построенным в столице за последние 100 лет. Новый вокзал будет частью крупного транспортного узла около станции метро «Черкизовская». Какие задачи у нового вокзала, как будет устроено движение и что ждет пассажиров, читайте в материале РИАМО.

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Новый вокзал на «Черкизовской»

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О предстоящем открытии в Москве нового железнодорожного вокзала столичные власти сообщили в феврале этого года. Новый вокзал Восточный войдет в состав ТПУ «Черкизово».

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, Восточный планируется открыть для пассажиров уже в конце апреля – начале мая 2021 года.

По его словам, он будет выполнять роль транзитного хаба для движения пассажирских поездов на восток: сюда планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, что позволит разгрузить участок «Каланчевская» — «Курская».

«Впервые за последние 100 лет мы планируем открыть в Москве новый вокзал Восточный в Черкизове для поездов дальнего следования. Строительные работы находятся в завершающей стадии», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра стройки 11 февраля.

Новый вокзал также необходим для запуска диаметра МЦД-4 «Киевско-Горьковский», чтобы обеспечить реверсивное движение. Открытие диаметра намечено до 2024 года.

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Удобные пересадки

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С Курского вокзала на Восточный переведут в том числе «Ласточки» и «Стрижи», которые курсируют из Москвы в Нижний Новгород и в Иваново. Кроме того, на новый вокзал «перекинут» транзитные поезда. Для поездов дальнего следования, которые будут прибывать на новый вокзал, задействуют третий главный путь МЦК.

Новый вокзал будет интегрирован со станцией МЦК «Локомотив». Также пассажиры смогут пересесть на станцию метро «Черкизовская» Сокольнической линии.

Это позволит быстро добираться до большинства районов столицы, а также аэропортов. Благодаря удобным пересадкам экономия времени в поездках составит 20-30 минут.

По прогнозам властей, после открытия нового вокзала пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет на треть – до 74 тысяч пассажиров в сутки, из них 24,5 тысячи – пассажиры поездов дальнего следования. В перспективе ТПУ «Черкизово» может войти в топ-10 крупнейших в Москве, с ежедневным пассажиропотоком в 133 тысячи человек.

Новый вокзал также снизит нагрузку на станции метро «Чкаловская» и «Курская».

Для удобства пассажиров в рамках проекта планируется возвести пешеходный переход через Северо-Восточную хорду (СВХ). Между новым вокзалом и жилыми кварталами Гольянова обустроят пешеходную зону.

Переход через СВХ повысит доступность метро для жителей новых жилых комплексов в промзоне «Калошино». В частности, ЖК «Level Амурская» и «Амурский парк». Кроме того, вокзал поспособствует развитию коммерческой инфраструктуры, что повысит качество жизни как в «Калошине», так и в примыкающих локациях, считает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

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Вокзал европейского уровня

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По сравнению с тем же Курским вокзалом, Восточный будет заметно компактнее. Так, согласно проекту, его общая площадь составит 9,6 тысячи квадратных метров.

При этом по уровню комфорта Восточный будет современным городским вокзалом европейского уровня, отметил Андрей Бочкарев.

Там будет современный пассажирский терминал и две новые платформы, с выходами к станции метро «Черкизовская» и стадиону «РЖД Арена», а также в сторону Амурской улицы.

По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, здание будет оснащено лифтами, эскалаторами, залом ожидания, пеленальными комнатами и фудкортами.

Пассажиры смогут воспользоваться USB-зарядками и банкоматами. Кроме того, на всей территории вокзала будут работать Wi-Fi, вендинговые автоматы и автоматы по аренде пауэр-банков.

Что касается дизайна вокзала, то на данный момент известно, что его вестибюли будут выдержаны в серых тонах.

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Новые маршруты поездок

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Как отметил в беседе с РИАМО руководитель железнодорожного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Хандоженко, дополнительный пересадочный пункт — это всегда новые возможности для более комфортного построения маршрутов.

«Особенно здорово, что вокзал «Восточный» строится не отдельно, а в связке с МЦК и новой веткой МЦД. Это делает его удобным пересадочным пунктом для совершения мультимодальных поездок по всем направлениям: и в сторону области, и в мегаполис, и по касательным маршрутам», - говорит эксперт.

Между тем, перенос вокзалов из центра города — явление вполне закономерное для Москвы. Большинство старых вокзалов строились на окраинах, однако постепенно оказались в центре. Для функционирования транспорта в современных условиях и оказания необходимого комплекса услуг старые вокзалы нужно существенно перестраивать, а это может стоить дороже новых.

«Реальная потребность в доставке пассажиров к старым вокзалам сегодня минимизирована: важнее обеспечить эффективные пересадки в рамках новых транспортно-пересадочных узлов», — считает доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Юлия Грызенкова.

По ее мнению, появление нового вокзала рядом со станциями «Черкизовская» и «Локомотив», линией МЦК и МЦД, а также СВХ — это удобное решение, позволяющее эффективно распорядиться землей в центральной части города.

При этом определенным минусом будет переориентация транспортных потоков, к которой придется привыкать.

В целом же переустройство старых вокзалов не ново в градостроительной практике. Достаточно вспомнить парижский музей импрессионизма «Орсэ», перестроенный из вокзала в 1986 году, или современную концепцию реновации территории вокруг Рижского вокзала и его самого, добавляет эксперт.

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