РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. В Балашихе депутаты проверят ход капитального ремонта учреждений здравоохранения, включенных в план в текущем году - поликлиники №3 и травматологического отделения Балашихинской областной больницы, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Александром Евсюткиным Ефимов провел заседание волонтерского штаба «Единой России». Он предложил волонтерам в рамках партпроекта «Здоровое будущее» провести совместный мониторинг капитального ремонта и оснащения оборудованием объектов здравоохранения округа.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу отремонтировать и привести к надлежащему состоянию объекты здравоохранения в муниципалитетах. Поликлиника №3 и травматологическое поликлиническое отделение Балашихинской областной больницы включены в план ремонта. Важно взять на контроль реализацию данных мероприятий», - сказал Ефимов.

Он добавил, что всего в перечень капитального ремонта, по поручению главы региона, включены 70 поликлинических и стационарных отделений, 14 патологоанатомических отделений, 25 травмпунктов и 49 подстанций скорой помощи. Ориентировочная потребность в финансировании этих объектов составляет более 2 миллиардов рублей.

Также в ходе заседания штаба парламентарий попросил активистов, отвечающих на звонки, помимо разъяснения жителям порядка проведения вакцинации от Covid-19 в поликлиниках, подсказывать ближайшие адреса медкабинетов.

«В Балашихе на базе поликлиник открыто восемь медицинских кабинетов, где граждане могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Также в выходные дни в торговых центрах работают мобильные бригады», - подчеркнул Ефимов.

По словам Кондряковой, еженедельно на горячую линию волонтерского штаба поступает до пяти обращений об оказании помощи.

«Несмотря на спад пандемии, штаб продолжает доставку продуктовых наборов одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам», - добавила она.