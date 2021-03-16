РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. На муниципальных дорогах городского округа Люберцы с начала текущего года устранили более тысячи ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2021 года на муниципальных дорогах оцифрована 1 101 яма. Подрядные организации за это время заделали 1 002 выбоины. В работе сейчас находятся 99 ям. Ремонт ведется литым асфальтом», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на территории округа 656 автомобильных дорог, из них: одна федеральная, 18 региональных, 637 муниципальных. Работы по их содержанию осуществляют восемь подрядных организаций, из которых пять - по муниципальной сети, три - по региональной.