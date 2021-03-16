РИАМО - 16 мар. Правоохранители задержали чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловской с семью свертками героина, сообщает «Вечерняя Москва».

Спортсменка была задержана на Рублевском шоссе в столице.

«Уточняется, что свертки с героином 26-летняя лыжница купила накануне у неизвестного драгдилера», - сообщил изданию источник.

По его словам, Орловская хотела сбыть наркотики и тем самым заработать деньги.

Анна Орловская является чемпионкой России в слоупстайле и лыжном хафпайпе (одна из дисциплин фристайла).