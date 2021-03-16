РИАМО - 16 мар. Сложная многослойная упаковка тетрапак и полипропилен от одноразовой посуды пополнили список фракций для сортировки на комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест», их отобрали уже около 80 тонн, сообщили в пресс-службе АО «РТ-Инвест».

На КПО «Юг» в городском округе Коломна уже отобрали более 40 т одноразовых столовых приборов и тарелок, сделанных из полипропиленового пластика. На комплексе «Дон» в Кашире на переработку отправили 30 т упаковки для соков и молока, еще 10 т упаковки отобрали на комплексе «Север» в Сергиево-Посадском округе.

«Сотрудникам «РТ-Инвест» удалось настроить оптические сепараторы с системой сверхчувствительных датчиков на сортировочных линиях таким образом, чтобы они не только улавливали нужный материал в автоматическом режиме, но и отсекали загрязненные, не пригодные для дальнейшей переработки фракции», - сказали в пресс-службе.

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Тетрапак – сложнейший вид упаковки. Он состоит из четырех слоев полиэтилена, бумаги и фольги. Из-за этого сложно было извлечь ее из общего объема отходов. Одноразовую посуду было сложно отсеять из-за крайне легкого веса.

На КПО «Юг» и «Дон» в ближайшее время увеличат объемы отбора тетрапака до 400 кг в сутки и полипропилена до 500 кг в сутки. Комплексы «Север» и «Храброво» будут ежедневно сортировать 600 т тетрапака и 750 тонн полипропилена.

Во время переработки тетрапак разбирают на несколько фракций. Картонную часть перерабатывают в гофрокартон. Полиэтилен с фольгой превращают в гранулы для композитных панелей, труб, асфальтобетонной смеси скамеек и ручек.

Из переработанной одноразовой посуды делают пластиковые приборы, мячи, зонты и строительные панели.

Первые партии вторичных ресурсов уже отправили крупным производителям в Подмосковье, Новороссийске, Липецке и других регионах России.