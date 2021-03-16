РИАМО - 16 мар. Число обращений в электронную приемную для фермеров Минсельхозпрода Московской области увеличилось в 5 раз с начала 2021 года, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

«Активное развитие получил проект «Электронная приемная для фермеров». С начала года за консультацией обратилось свыше 325 фермеров. Это в 5 раз больше аналогичного периода прошлого года, когда поступило только 63 обращения», - сказал Воскресенский.

По его словам, большая часть фермеров обращается по вопросам получения государственной поддержки, оформления земли, выбора вида налогообложения, регистрации КФХ, экономических расчетов деятельности и по составлению бизнес-плана.

«За консультативной поддержкой в центр всего в прошлом году обратилось более 1 тысячи представителей фермерских и личных подсобных хозяйств. В этом году прогнозируется 2-х кратный рост активности», - отметил Воскресенский.

Ответы в основном поступают в момент обращения. На сложные вопросы, требующие проработки, ответ приходит в течение 24 часов. Обратиться за помощью и консультациями возможно в любом, удобном для подмосковного фермера, виде. Запросы принимаются в мессенджерах и социальных сетях, а также через форму обратной связи на сайте ведомства, по телефону горячей линии или электронной почте: https://gku-zar.ru/help-farmer/; gku_zar@mosreg.ru; +7 (498) 602-29-19.