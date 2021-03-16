РИАМО - 16 мар. Число обращений в электронную приемную для фермеров Минсельхозпрода Московской области увеличилось в 5 раз с начала 2021 года, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.
По его словам, большая часть фермеров обращается по вопросам получения государственной поддержки, оформления земли, выбора вида налогообложения, регистрации КФХ, экономических расчетов деятельности и по составлению бизнес-плана.
«За консультативной поддержкой в центр всего в прошлом году обратилось более 1 тысячи представителей фермерских и личных подсобных хозяйств. В этом году прогнозируется 2-х кратный рост активности», - отметил Воскресенский.
Ответы в основном поступают в момент обращения. На сложные вопросы, требующие проработки, ответ приходит в течение 24 часов. Обратиться за помощью и консультациями возможно в любом, удобном для подмосковного фермера, виде. Запросы принимаются в мессенджерах и социальных сетях, а также через форму обратной связи на сайте ведомства, по телефону горячей линии или электронной почте: https://gku-zar.ru/help-farmer/; gku_zar@mosreg.ru; +7 (498) 602-29-19.
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