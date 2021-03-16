РИАМО - 16 мар. Полицейские задержали двух ранее судимых мужчин в подмосковном городе Химки, они подозреваются серии угонов дорогих иномарок, сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотрудники ДПС во время ночного патрулирования заметили иномарку с разбитым боковым окном и сразу перешли к плану «Перехват». Злоумышленник попытался скрыться, оттолкнув внедорожником патрульную машину. Полицейские несколько раз выстрелили по колесам иномарки и водителю пришлось остановиться.

«В ходе инцидента никто не пострадал. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, у него изъято приспособление, позволяющее быстро разбить автомобильное стекло», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Второго подозреваемого задержали в тот же день недалеко от места кражи. Полицейские нашли у него специальное устройство, замаскированное под старый телефон Nokia. Оно позволяет вскрыть замок и запустить двигатель автомобиля.

По версии следствия оба фигуранта причастны как минимум к пяти угонам иномарок. Общая сумма ущерба составила более 8 млн. рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу). На время следствия их заключили под стражу.