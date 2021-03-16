РИАМО - 16 мар. Электронные торги за земельный участок для частного дома в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово стали рекордными для Подмосковья за последние полгода, стартовая стоимость аренды объекта увеличилась в 20 раз, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«34 участника аукциона участвовали в торгах за обладание 17 сотками земли под строительство частного жилого дома в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово», - сказали в пресс-службе.

Цена арендной платы в ходе торгов увеличилась в 20 раз и достигла 10,6 млн руб. в год.

Это свидетельствует о привлекательности Подмосковья для проживания. Регион имеет высокую транспортную доступность и благоустроенность, развитую инфраструктуру.