РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 мар. Власти подмосковных Котельников призвали жителей сообщать о замеченных бездомных животных, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Управление благоустройства совместно с бригадой отлова продолжает проводить работу по выявлению безнадзорных животных без владельцев на территории городского округа Котельники. По всем вопросам, связанным с животными без владельцев, можно обратиться в управление благоустройства по телефону: 8(498)742-20-05», - говорится в сообщении.

С начала марта в округе выявили четырех бездомных собак. Животных без владельцев вакцинируют, стерилизуют, в ухо прикрепляют чип с порядковым номером и после всех мероприятий отпускают в прежнюю среду обитания.

«Уважаемые жители! Пожалуйста, оберегайте своих питомцев. Не оставляйте и не бросайте их на улице. Собака - это друг человека», - заключается в материале.