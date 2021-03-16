РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 мар. Жители Королева до 8 апреля могут подать заявку на вступление в Координационный совет, первое заседание рабочей группы по градостроительству и архитектуре состоится 9 апреля, говорится в сообщении пресс-службы совета.

В Королеве с 2015 года работает общественный орган – Координационный совет, в котором по каждому из секторов городского хозяйства сформированы рабочие группы с участием жителей, представителей городских предприятий и администрации. Благодаря работе совета совместно с жителями решены многие вопросы городского благоустройства. Из-за пандемии совет был вынужден приостановить свою работу, но теперь она снова возобновлена.

«Координационный совет объявляет об обновлении составов своих рабочих групп, любой житель может подать заявку и участвовать в решении важных городских вопросов. Члены каждой рабочей группы будут утверждены на очном заседании из числа подавших заявления», – говорится в сообщении.

Ближайшее заседание рабочей группы по градостроительству и архитектуре состоится 9 апреля в ДиКЦ «Костино», заявление на членство нужно подать до 8 апреля включительно по электронной почте: sovetkorolev@yandex.ru или лично по адресу: улица Октябрьская, дом 4, телефон для справок: 8(495)516-56-97.

О заседаниях и выборах в остальные группы будет сообщено дополнительно.

Всего в Координационном совете пять рабочих групп: по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, безопасности дорожного движения и развития велоинфраструктуры; по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления, управляющих компаний с советами многоквартирных домов; по вопросам капитального ремонта; по вопросам градостроительства и архитектуры; по вопросам благоустройства и санитарной очистки.

При подаче заявления на вступление в рабочие группы необходимо указывать фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты. Более подробную информацию можно найти на сайте совета: http://sovetkorolev.ru.