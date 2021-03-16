РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. «Российский союз молодежи» приглашает жителей Люберец стать волонтерами Международного авиационно-космического салона - 2021, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

МАКС будет проходить с 20 по 25 июля в Жуковском.

«Волонтеров МАКС ждет: участие в событии международного масштаба; уникальные знакомства с организаторами и участниками со всего мира; возможность находиться в самом центре событий; участие в тренингах, проходящих в рамках школы волонтеров; эксклюзивная форма, личная волонтерская книжка и благодарственное письмо; прохождение учебной практики по договоренности с учебным заведением; два бесплатных билета для близких; лучшая волонтерская вечеринка», - говорится в сообщении.

Набор волонтеров осуществляется по 7 направлениям: статическая экспозиция, парковки, деловая программа, детско-юношеская программа, пресс-центр, приорити, КПП.

Заполнить форму и подробнее ознакомиться с функционалом направлений, а также условиями отбора можно на сайте.