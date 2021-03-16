РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В гаражном кооперативе городского округа Люберцы после проверки демонтировали неправомерно установленные печи для сжигания отходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники управления по охране окружающей среды администрации Люберец проверили гаражный кооператив «Восход-3», который находится вблизи СНТ «Зеленая зона».

«Сотрудниками управления был установлен ряд нарушений. В частности, неправомерно установленные печи, следы сжигания отходов открытым способом. В настоящее время нарушения устранены, печи демонтированы. Нарушители будут привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.