РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В городском округе Мытищи молодежный центр «Импульс» 17 марта примет участников регионального форума Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», сообщается на сайте администрации горокруга.

Участников ожидает новый формат форума: помимо образовательных блоков добавлены интересные площадки и локации.

«В Мытищах ожидают около 500 волонтеров со всего Подмосковья. Это движение возникло не так давно, но сразу проявило себя в важной и ответственной работе. В рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» проведено немало совместных мероприятий. Среди волонтеров много представителей молодежной организации «Молодая Гвардия» нашей партии», - сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Он добавил, что ребята не ограничиваются только помощью ветеранам, они самоотверженно трудились в период пандемии, поддерживая всех, кому необходима была адресная помощь. И сегодня волонтеры готовы принимать участие в любых социальных программах и собственных инициативах.

«Новые спикеры, новые лекции, новые знания - все это ожидает участников мероприятия. И если в прошлые годы у ребят не всегда получалось побывать на всех лекциях, то в этот раз расписание составлено таким образом, что успеть можно везде», - уточняется в сообщении.