РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Двухлетняя девочка пострадала после падения на коляску снежной наледи с крыши дома на проспекте Ленина в подмосковной Балашихе, ее в состоянии средней степени тяжести сразу доставили в травмоцентр Балашихинской областной больницы, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Во вторник на коляску с двухлетней девочкой упал снег с крыши четырехэтажного жилого дома №8 на проспекте Ленина, в результате чего ребенок получил травму. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, включая скорую помощь.

«Вызов поступил к нам в 12:05. Была направлена специализированная педиатрическая бригада, которая оказалась на месте уже через 12 минут. У двухлетней девочки были диагностированы гематома лба и сотрясение головного мозга, помощь оказана в полном объеме», - сказала Муканова.

Она добавила, что в состоянии средней степени тяжести девочка была сразу доставлена в травмоцентр второго уровня - в филиал №2 Балашихинской областной больницы.

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