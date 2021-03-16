РИАМО - 16 мар. Пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП в Сергиево-Посадском городском округе, могут полагаться страховые выплаты, сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности.

Авария произошла днем 15 марта. Водитель ООО «Сергиево-Посадское АТП», управляя машиной «Газель Некст», не правильно выбрал скорость движения, а также не учел погодные условия. В результате чего на проезжей части произошло опрокидывание транспорта с пассажирами.

«Согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО (АИС НССО), ответственность перевозчика застрахована в АО «АльфаСтрахование», - говорится в сообщении.

В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Для того, чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.