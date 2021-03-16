РИАМО - 16 мар. В Балашихе назначена проверка по факту травмирования ребенка из-за того, что на коляску упал снег с крыши, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел во вторник. Пострадала девочка 2019 года рождения.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием ребенка в городском округе Балашиха», - говорится в сообщении.

Известно, что снег упал с крыши жилого дома на проспекте Ленина.