РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. В подмосковной Балашихе в текущем году планируют приступить к капитальному ремонту здания поликлиники №3 на проспекте Ленина, 79 общей площадью 1 103,5 квадратного метра, в отремонтированном здании появится детское отделение с отдельным входом, сообщил депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Во вторник Фомичев в ходе рабочего визита в рамках партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» вместе с заместителем главного врача по поликлинической работе Балашихинской областной больницы Александрой Гнединой побывал в поликлинике №3, которая включена в план капремонта на 2021 год. Он пообщался с коллективом, узнал о работе медучреждения и осмотрел кабинеты, включая пункт вакцинации от Covid-19.

«Помещению поликлиники №3 в Балашихе 56 лет, и ему требуется по-настоящему капитальный ремонт. В текущем году в бюджете Московской области на эти цели предусмотрено 76 миллионов рублей. Через 1-1,5 месяца уже планируют начать работы», - сказал Фомичев.

Он добавил, что на ремонт здания уйдет порядка 6-8 месяцев. В обновленном здании взрослой поликлиники расположится и детское отделение, где будут оказываться качественные медуслуги.

«В ходе визита посмотрел, как в поликлинике работает пункт вакцинации, где от коронавируса ежедневно вакцинируют порядка 200 человек. Благодарю коллектив, который в этот тяжелый период делает огромную работу по профилактике и вакцинированию населения от Covid-19», - подчеркнул Фомичев.

По словам Гнединой, поликлиника, которая является самым загруженным медучреждением округа, очень нуждается в капремонте, особенно подвальные помещения, крыша и фасад здания. Поэтому персонал очень рад, что здание вошло в план капитального ремонта в текущем году. Гнедина выразила надежду, что быстрыми темпами поликлиника заработает в новых стенах.

«К поликлинике №3 прикреплено около 20 тысяч человек. Но запланировано намного больше, потому что микрорайон Балашиха-3 разрастается, и потребность в оказании качественной и доступной медицинской помощи большая. Детское население микрорайона наблюдается в разных поликлиниках города с учетом профильных специалистов. Поэтому мы, конечно, ждем, что здесь заработает и детское отделение», - подчеркнула она.

Для детского отделения запланирован отдельный вход и отдельное помещение без смешения потоков. Сейчас оно находится в другом здании.