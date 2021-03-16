РИАМО - 16 мар. С начала этого года на московские спецстоянки привезли свыше 1 тыс автомобилей класса люкс, их эвакуировали за нарушения правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Парковка в неположенных местах — опасна, поэтому нам неважно кого эвакуировать, если водитель подвергает риску здоровье окружающих», – говорится в сообщении.

Чаще всего на стоянках оказывались иномарки, включая Mercedes – 188, BMW – 170, Porsche – 149, Lexus – 148, а также Land Rover – 130.

Также за неправильную парковку эвакуировали Maserati, Lamborghini, Aston Martin, Chrysler и Tesla.

С 5 апреля в столице изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Новые тарифы введут с учетом пересчета экономически обоснованной стоимости, которая включает в себя реальные затраты Москвы на эвакуацию.

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