РИАМО - 16 мар. С апреля прошлого года москвичи загрузили уже более 170 тысяч документов в электронную медкарту, из них более половины – это результаты лабораторных и инструментальных исследований, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В электронной медкарте москвичи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты исследований, выписные эпикризы из стационара, заключения врачебной комиссии, данные о вызовах скорой помощи и действующие рецепты. Жителям доступна история собственных прививок и данные о выполненных вакцинациях и иммунодиагностических тестах детей младше 18 лет, а также результаты тестов на Covid-19. В систему можно самостоятельно загружать документы, вносить информацию о личном и семейном анамнезе», - сообщается на сайте.

Также в электронной карте можно вести «Дневник здоровья» В этот раздел можно автоматически загружать показатели артериального давления, уровня сахара, насыщения крови кислородом, температуры тела и пульса с гаджетов и медицинских приборов. Для этого нужно настроить синхронизировать приложение «ЕМИАС.ИНФО» с приложениями Apple Health или Google Fit на смартфоне.

Доступ к медкарте можно получить на портале mos.ru. Для этого нужно иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Родители могут подать заявку на доступ к карте детей.

Доступ к электронным медицинским картам открыли для москвичей в январе прошлого года. Данные можно удобно хранить в одном месте. Врачи могут получить к ним оперативный доступ из своего кабинета. За год москвичи воспользовались ЭМК боле 24 млн раз.

Как москвичу получить доступ к электронной медкарте>>