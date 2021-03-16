РИАМО - 16 мар. В Серебряном бору заметили краснокнижную птицу – клеста-еловика, или обыкновенного клеста, это малочисленный вид, у которого вторая категория редкости в Красной книге Москвы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Клест сидел на вершине сосны и напевал весеннюю песню. Во время токования самец занимает верхнюю ветвь дерева, много поет и издает свисты вперемежку со скрипами и щебетанием.

«У клеста-еловика есть двойник – клест-сосновик. Оба вида имеют необычный клюв, который помогает клестам вскрывать шишки хвойных деревьев, добираясь до вкусных семян. Их окраска практически одинаковая, поэтому еловика и сосновика довольно трудно отличить друг от друга. Но сосновик крупнее и специализируется на шишках сосны, из-за чего его клюв более массивный», – говорится в сообщении.

Еловик же отдает предпочтение еловым шишкам, они легче поддаются вскрытию.

Клест по размеру немного больше воробья. Он дневной, шумный и подвижный. Больше всего времени он проводит на деревьях вниз головой, цепляясь за шишки.

У птицы своеобразное строение клюва — скрещивающиеся между собой надклювье и подклювье, острые концы выдаются по бокам. Перекрещенный клюв – это хороший пример узкой пищевой специализации и дивергенции в семействе вьюрковых, в него входит свыше 230 видов птиц, включая снегирей, чечевиц, щеглов и других.