РИАМО - 16 мар. Роскомнадзор не исключил возможность блокировки соцсети Twitter на территории России через месяц, это произойдет, если запрещенная информация не будет удалена, сообщает ТАСС.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», - сообщил изданию заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Он также отметил, что все санкции будут сняты с соцсети, если будут выполнены поставленные требования.

На прошлой неделе в ведомстве объявили о начале «первичного замедления» скорости работы Twitter в России. Это произошло потому, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент.