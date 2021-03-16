РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Предприятие Подольска оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения требований фитосанитарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В конце февраля 2021 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере карантина растений в отношении АО «Дикси Юг» в Подольске.

«В результате проверки выявлено, что компания, осуществляя ввоз и хранение подкарантинной продукции (яблоки свежие весом 18 тонн), не произвела гашение карантинных сертификатов после доставки подкарантинной продукции путем внесения в ФГИС «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции. В марте 2021 года управлением АО «Дикси Юг» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов в размере 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.