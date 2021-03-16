РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Подольские мотоциклисты клуба «Асгард» откроют сезон с 7 по 9 мая концертом и развлекательной программой, мероприятие будет приурочено ко Дню Победы, сообщается в группе «Мотоклуб АсгардMC» в соцсети «ВКонтакте».

«Мотоклуб «Асгард» Подольска приглашает всех желающих с 7 по 9 мая на традиционное открытие мотосезона 2021 года. В программе будут концерт, конкурсы и общение. Мероприятие будет приурочено ко Дню Победы и пройдет на базе отдыха в Калужской области, в Жуковском районе», - говорится в сообщении.

Вход на мероприятие будет платным. В концертной части выступят такие группы, как «Черный вторник», LEDSTAR и другие. Ведущим будет Александр Павлов.