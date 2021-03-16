РИАМО - 16 мар. Приостановку авиасообщения с Великобританией продлили в России до 16 апреля, это связано с эпидситуацией по коронавирусу, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Авиасообщение между Россией и Великобританией приостановили в декабре прошлого года. Это связано с выявлением «британского» штамма коронавируса. По мнению экспертов, он заразен на 70%.
Эпидемиологи называют этот штамм серьезной угрозой, но пока не могут объяснить, почему этот вариант коронавируса не только более заразен, но и более смертоносен, чем другие штаммы Covid-19.
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Текстовая трансляция
16 МАРТА
- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Это связано с эпидситуацией по коронавирусу.
- Ни одной смерти не было зафиксировано после прививки «Спутником V».В настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.
- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.
- Подмосковье активно выполняет поручение Путина по вакцинации от Covid‑19.
- Социальная дистанция увеличила спрос на велосипеды в России. Основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.
- Около 90 млрд руб потратили на борьбу с пандемией в Подмосковье. Из которых 30 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета.
- Вакцинацию от Covid‑19 в России могут внести в нацкалендарь прививок.В России зарегистрировали три вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 появятся еще в двух ТЦ Москвы. Сделать прививку можно будет в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».
- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.
- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.
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