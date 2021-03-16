РИАМО - 16 мар. На текущий момент не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации от Covid-19 отечественным препаратом «Спутник V», количество произведенных доз препарата оценивается миллионами. Об этом сообщает kp.ru.

«Привитые гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. Тяжелых случаев коронавируса и летальных исходов после столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Все привитые были защищены», – сказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что в настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.

Ранее в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

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Текстовая трансляция

16 МАРТА

- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Это связано с эпидситуацией по коронавирусу.

- Ни одной смерти не было зафиксировано после прививки «Спутником V».В настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.

- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.

- Подмосковье активно выполняет поручение Путина по вакцинации от Covid‑19.

«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», - сказал Воробьев.

- Социальная дистанция увеличила спрос на велосипеды в России. Основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.

- Около 90 млрд руб потратили на борьбу с пандемией в Подмосковье. Из которых 30 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета.

- Вакцинацию от Covid‑19 в России могут внести в нацкалендарь прививок.В России зарегистрировали три вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 появятся еще в двух ТЦ Москвы. Сделать прививку можно будет в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.

- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.