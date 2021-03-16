РИАМО - 16 мар. В этом году на территории столицы планируют закончить реставрацию 100 памятников архитектуры, среди них – три павильона ВДНХ, ГЭС-2 и дом Абрикосовых, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Реставрация – бесконечный процесс. Заканчиваются работы на одних объектах, приходит время заняться другими. Начиная с 2011 года мы привели в порядок 1578 объектов культурного наследия – старинных усадеб, храмов, жилых домов, объектов инфраструктуры, многие из которых находились в очень плохом состоянии. В их числе – доходный дом купца Быкова», – написал Собянин на своем персональном сайте.
Завершение реставрации ГЭС-2
По словам Собянина, в этом году планируют закончить работы на Центральная электрическая станция городского трамвая (ГЭС-2 Мосэнерго). Объект был построен на Балчуге в 1904-1908 годах. Сейчас здание не эксплуатируется, но является объектом культурного наследия и одним из лучших памятников индустриальной архитектуры Москвы.
Здесь работы по реставрации начались семь лет назад. Было решено вернуть памятнику архитектуры прежний вид: убрали пристройки, восстановили утраченный шатер часовой башни, а на крыше поставили солнечные батареи.
После завершения всех реставрационных работ, в здании появится музейно-образовательный комплекс – Дом культуры «ГЭС-2». Кроме того, территория ГЭС-2 и прогулочная набережная станут частью пешеходного маршрута, который свяжет храм Христа Спасителя с Якиманкой.
Преображение ВДНХ
В текущем году планируют закончить реставрацию трех павильонов ВДНХ: №5 «Физика», №15 «Радиоэлектроника и связь» и №30 «Микробиологическая промышленность».
Павильону №5 возвращают историческое предназначение. Изначально он был посвящен Латвийской ССР и оформлен в национальном стиле. Реставраторы проделали немалую работу – воссоздали живопись в Вводном и Центральном залах павильона, а также в арочных проходах между ними по сохранившимся фотографиям. В этом здании после окончания работ откроется Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Павильон №15 «Радиоэлектроника и связь» был построен 50-х годах прошлого века для экспозиции регионов Поволжья. В обновленном павильоне откроется Музей Олимпийского комитета России.
Павильон №30 до начала реставрации находился в неудовлетворительном состоянии. Рабочим предстояло привести в порядок фундамент и стены, инженерные системы. Параллельно с этими работами проходила реставрация по интерьеру здания. Здесь планируют открыть Центр современных биотехнологий – музей «Биотех».
Жилой дом Абрикосовых
В этом году москвичи также смогут увидеть отреставрированный жилой дом Абрикосовых, расположенный на улице Малой Красносельской, дом 7, строение 31.
Сейчас в здании находится кондитерская фабрика имени Бабаева, а до революции располагалось «Товарищество А.И. Абрикосова сыновей», входившее в число крупнейших российских кондитерских предприятий.
До начала реставрации объект находился в плачевном состоянии. Реставраторы сняли верхние слои краски и оказалось, что здание изначально было оливкового цвета. Отреставрированному фасаду вернули первоначальный цвет. Специалисты провели другие реставрационные работы.
Еще в этом году пройдут реставрационные работы в Жилом доме Наумовых-Волконских (улица Пречистенка, дом 36, строение 2), восстановят Жилой дом, 1843-1845 годов (Земляной Вал улица, дом 56, строение 3)и на других объектах.
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