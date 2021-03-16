РИАМО - 16 мар. В этом году на территории столицы планируют закончить реставрацию 100 памятников архитектуры, среди них – три павильона ВДНХ, ГЭС-2 и дом Абрикосовых, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реставрация – бесконечный процесс. Заканчиваются работы на одних объектах, приходит время заняться другими. Начиная с 2011 года мы привели в порядок 1578 объектов культурного наследия – старинных усадеб, храмов, жилых домов, объектов инфра­структуры, многие из которых находились в очень плохом состоянии. В их числе – доходный дом купца Быкова», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Завершение реставрации ГЭС-2

По словам Собянина, в этом году планируют закончить работы на Центральная электрическая станция городского трамвая (ГЭС-2 Мосэнерго). Объект был построен на Балчуге в 1904-1908 годах. Сейчас здание не эксплуатируется, но является объектом культурного наследия и одним из лучших памятников индустриальной архитектуры Москвы.

Здесь работы по реставрации начались семь лет назад. Было решено вернуть памятнику архитектуры прежний вид: убрали пристройки, восстановили утраченный шатер часовой башни, а на крыше поставили солнечные батареи.

После завершения всех реставрационных работ, в здании появится музейно-образовательный комплекс – Дом культуры «ГЭС-2». Кроме того, территория ГЭС-2 и прогулочная набережная станут частью пешеходного маршрута, который свяжет храм Христа Спасителя с Якиманкой.

Преображение ВДНХ

В текущем году планируют закончить реставрацию трех павильонов ВДНХ: №5 «Физика», №15 «Радиоэлектроника и связь» и №30 «Микробиологическая промышленность».

Павильону №5 возвращают историческое предназначение. Изначально он был посвящен Латвийской ССР и офор­м­лен в национальном стиле. Реставраторы проделали немалую работу – воссоздали живопись в Вводном и Центральном залах павильона, а также в арочных проходах между ними по сохранившимся фотографиям. В этом здании после окончания работ откроется Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Павильон №15 «Радиоэлектроника и связь» был построен 50-х годах прошлого века для экспозиции регионов Поволжья. В обновленном павильоне откроется Музей Олимпийского комитета России.

Павильон №30 до начала реставрации находился в неудовлетворительном состоянии. Рабочим предстояло привести в порядок фундамент и стены, инженерные системы. Параллельно с этими работами проходила реставрация по интерьеру здания. Здесь планируют открыть Центр современных биотехнологий – музей «Биотех».

Жилой дом Абрикосовых

В этом году москвичи также смогут увидеть отреставрированный жилой дом Абрикосовых, расположенный на улице Малой Красносельской, дом 7, строение 31.

Сейчас в здании находится кондитерская фабрика имени Бабаева, а до рево­люции распо­ла­галось «Товарищество А.И. Абрикосова сыновей», входив­шее в число круп­нейших российских кондитерских предприятий.

До начала реставрации объект находился в плачевном состоянии. Реставраторы сняли верхние слои краски и оказалось, что здание изначально было оливкового цвета. Отреставрированному фасаду вернули первоначальный цвет. Специалисты провели другие реставрационные работы.

Еще в этом году пройдут реставрационные работы в Жилом доме Наумовых-Волконских (улица Пречистенка, дом 36, строение 2), восстановят Жилой дом, 1843-1845 годов (Земляной Вал улица, дом 56, строение 3)и на других объектах.