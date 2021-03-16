РИАМО - 16 мар. Памятник врачу и российской правозащитнице Елизавете Глинке откроют на территории образовательного центра «Созвездие» в Красногорске 17 марта, сообщила журналистам президент национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

«Это народный памятник для народа. Это наш долг – поставить памятник Елизавете Петровне Глинке. Завтра мы открываем два памятника. Один останется в культурном центре «Созвездие», а облегченный вариант уедет на Донбасс. У этого памятника простая идея – на таких людях должно вырастать поколение», – сказала Бондарева.

Заместитель директора образовательного центра «Созвездие» Любовь Смирнова добавила, что для учреждения большая честь открыть на своей территории памятник Доктору Лизе.

«Для нашего учреждения – это великая честь. Первый памятник будет открыт у нас на территории. Подготовка к завтрашнему событию идет полным ходом. Ждем большого количества гостей», – добавила Смирнова.

Елизавета Глинка – российский общественный деятель и правозащитник. Исполнительный директор международной общественной организации «Справедливая помощь». Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем в районе Сочи. На борту самолета Минобороны России, который летел с гуманитарной миссией в Сирию, находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, студенты и выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, военнослужащие и журналисты. Погибли все находившиеся на борту Ту-154— 84 пассажира и 8 членов экипажа.