РИАМО - 16 мар. Сотрудники управления охотничьего надзора Минсельхозпрода Московской области задержали браконьера в городском округе Кашира, сообщил РИАМО исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

«Очередной любитель поохотиться со снегохода задержан в ночь с 15 на 16 марта за незаконную охоту и убийство косули. Инспекторы охотнадзора министерства и сотрудники полиции прибыли по сообщению работников охотхозяйства и провели необходимые оперативные мероприятия на территории городского округа Кашира», – сказал Сергей Воскресенский.

Подозреваемым оказался некий Владимир К., у которого в снегоходе был обнаружен труп косули со множественными переломами.

«Есть версия, что снегоход был использован для добычи несчастного животного, что является преступлением. Сейчас снег еще глубокий, и копытные очень уязвимы. По данному факту ведутся необходимые следственные действия, снегоход изъят», – отметил Воскресенский.

Он напомнил, что осенне-зимний сезон охоты 2020-2021 на все виды животных завершился на территории Московской области 28 февраля.

«В прошлом году в Подмосковье было возбуждено 27 подобных уголовных дел», – добавил чиновник.