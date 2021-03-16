В Москве объявлен розыск опасного преступника – орского маньяка, на счету которого не менее семи жертв. По данным следствия, им может быть 61-летний Валерий Андреев из Орска. С 2012 года он находится в бегах – тогда его заподозрили в убийстве 18-летней девушки и объявили в федеральный розыск. С тех пор сообщения о похожем на маньяка человеке периодически поступают из разных уголков страны. Почему сейчас маньяка ищут в столице и куда обращаться, если вы увидели предполагаемого преступника, читайте в материале РИАМО.

Дальнобойщик-убийца

По данным Федерального агентства новостей, московская полиция разыскивает серийного убийцу из Орска Валерия Андреева. Уроженец Оренбургской области обвиняется как минимум в семи жестоких убийствах и изнасилованиях женщин. Однако жертв может быть намного больше –предположительно несколько десятков.

Андреев, известный как орский маньяк, входит в 10-ку самых разыскиваемых преступников России, а в 2019 году Интерпол объявил его в международный розыск.

По версии следствия, первое убийство Андреев совершил в 2006 году. В это время на трассах в Оренбургской области начали пропадать девушки. Последний раз жертв видели на остановках или обочинах дорог, когда они ловили попутку. Местные грибники нашли в лесах несколько изуродованных трупов. Известно, что перед смертью девушки подвергались изнасилованию.

По данным СМИ, орский маньяк совершал преступления в районе автодороги «Оренбург-Челябинск», в лесополосе у автодороги «Самара-Оренбург», в Орске, поселках Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак, Можаровка.

Он действовал по одной схеме: подбирал девушек на трассе, бил их по голове, удерживал в своем гараже несколько дней, затем прятал трупы в лесу. Безобидная внешность мужчины, солидный возраст и дружелюбие внушали доверие, и жертвы, ничего не опасаясь, садились в машину к Андрееву.

Следователи сделали вывод, что преступления совершал один и тот же человек, и предположили, что это мог быть дальнобойщик. Однако долгое время свидетелей этих преступлений не было.

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Допрос и побег

Подвижки в деле орского маньяка начались в 2012 году, после исчезновения на окраине Орска Ольги Журавлевой. По информации РИА Новости, тогда наконец появились свидетели – жители поселка Победы видели, как девушка садилась в белый внедорожник Ssangyong. Как выяснилось, автомобиль принадлежал 55-летнему водителю-дальнобойщику Валерию Андрееву.

Следствие установило, что телефоны предполагаемого преступника и пострадавшей находились в одном месте, и 5 июля Андреева пригласили на допрос, на котором он все отрицал. К тому времени улик против него не было, и мужчину пришлось отпустить. К тому же он считался примерным семьянином с двумя детьми и был на хорошем счету на работе, пишет РИА Новости.

Однако уже через несколько дней в личном авто Андреева обнаружили биологические следы преступления – следы крови, а коллеги рассказали, что замечали в его рабочей машине женские вещи.

На повторный допрос подозреваемый не явился и пустился в бега.

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Почему орского маньяка ищут в Москве

После объявления орского маньяка в федеральный розыск поступали сообщения о появлении похожего на преступника человеке из разных регионов страны. Информация приходила из Самары, Красноярска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска.

По данным следствия, преступник может пользоваться поддельными документами, а затеряться в толпе ему помогает вполне заурядная внешность.

В 2019 году предположительно с орским маньяком столкнулась журналистка «Новой газеты» Инна Иванова. Она видела похожего мужчину в дачном поселке Торковичи Ленинградской области, где находилась со своей дочерью. Мужчина настойчиво пытался заговорить с девушкой, но та быстро уехала на велосипеде, а позже увидела в соцсетях ориентировку на Андреева.

В январе 2020 года жители Санкт-Петербурга видели, как похожий на маньяка мужчина предлагал девочке сладости и пытался ее увести, однако мать ребенка успела этому помешать.

Предположение, что разыскиваемый преступник может быть в Москве, появилось после сообщения жительницы Одинцова. 13 марта студентка обратилась в полицию и рассказала, что видела похожего человека в автобусе по дороге с учебы. В беседе с «Московским Комсомольцем» девушка сообщила, что странный мужчина сел напротив, хотя свободных мест было много, разглядывал ее и «как-то странно улыбался».

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Куда обращаться

МВД России просит граждан помочь в розыске опасного преступника. За предоставление информации о местонахождении орского маньяка можно получить вознаграждение в размере миллиона рублей.

По данным следствия, рост Валерия Андреева составляет 173 сантиметра, возраст – 61 год. У него овальное лицо, прямые нос и подбородок, тонкие губы, прилегающие ушные раковины и прямые короткие волосы темного цвета с проседью. Из особых примет – золотые коронки на верхней и нижней челюсти.

Видевшая предполагаемого маньяка студентка также отметила, что у него не хватает большого количества зубов, а «третий и четвертый зубы на верхней челюсти были золотые».

Посмотреть подробную ориентировку можно на сайте МВД.

Если вы располагаете информацией о преступнике, позвоните в полицию по телефонам: 102 или 8 (495) 667-72-14.