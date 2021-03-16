РИАМО - 16 мар. Весной на территории Москвы начнут просыпаться летучие мыши, при встрече с рукокрылыми нельзя брать их голыми руками и кормить, сообщает пресс-служба «Мосприроды».

Обычно рукокрылые просыпаются в мае. Но, по словам специалистов, если текущая весна будет теплой, то их можно будет увидеть в апреле или даже в марте.

«В Москве встречаются шесть видов рукокрылых. Все они занесены в Красную книгу города: двухцветный кожан, рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта», – сообщили в пресс-службе.

Летом мышей можно увидеть в крупных столичных природных парках, к примеру, Измайловском и Битцевском.

Если летучая мышь случайно залетела в квартиру или дом, то ни в коем случае не надо ее пугать, пытаться выгнать, брать голыми руками и кормить.

Животное необходимо изолировать в комнате и дождаться, когда мышь успокоится. На руки стоит надеть плотные перчатки и аккуратно взять животное, после чего накрыть полотенцем. Рукокрылое рекомендуется посадить в коробку с отверстиями не более 1 см.

Если погода теплая и мышь на вид здорова, то ее нужно выпустить на волю. Если же у животного наблюдаются повреждения или оно выглядит больным – отвезти в Центр реабилитации рукокрылых или вызвать специалистов на дом.