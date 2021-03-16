РИАМО - 16 мар. В период с 17 по 22 марта в столице ожидаются морозы, в целом месяц может оказаться холоднее обычного, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве в марте установилась переменчивая погода – периоды тепла сменяются аномальным холодом.

«Все расчеты показывают, что и вторая половина марта не обойдется без снега и ночных морозов. Устойчиво отрицательной будет температура в период с 17 по 22 марта, только в последние 5 дней марта средняя суточная температура станет положительной. Но этого тепла будет недостаточно, чтобы растопить весь снег в городе», – говорится в сообщении.

Средняя температура марта в итоге может оказаться немного ниже нормы, а осадков ожидается больше нормы.

Шесть раз с начала XXI века март в Москве был холоднее обычного. Самым холодным был первый весенний месяц в 2013 году. Тогда средняя температура за март оказалась ниже нормы на 4,4 градуса. Норма по осадкам была превышена более чем в два раза, были зафиксированы самые высокие сугробы – 26 марта 2013 года сугробы на ВДНХ достигали 77 сантиметров.

Тогда снег растаял 17 апреля, а вегетационный период начался в близкие к норме сроки.

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