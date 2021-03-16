РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Шесть отделений «Почты России» в подмосковном Подольске планируют отремонтировать до 1 августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Почтовые отделения в Подмосковье планируют отремонтировать до 1 августа. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что отделения «Почты России» должны быть максимально комфортными для посетителей.

«Так, на территории Подольска отремонтируют шесть отделений почтовой связи по следующим адресам: в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 4 (на период ремонта услуги населению будут оказываться по адресу: улица Первомайская, 3); в Подольске на улице Народная, 1/19 (услуги временно будут оказываться на улице Серпуховская, 54); в поселке Федюково, 1 (услуги будут оказываться в помещении администрации поселка); в поселке Быково на улице Центральная, 5 (услуги населению будут оказываться по улице Московская, 4)», - говорится в сообщении.

Ремонт данных отделений будет проводиться за счет средств муниципального бюджета. Еще два отделения АО «Почта России» отремонтирует за счет собственных средств на улице Свердлова, 35/20 и Южный проезд, 7.