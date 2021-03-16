РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В подмосковном Подольске прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 14,1 тысячи человек, в том числе свыше 4 тысяч жителей старше 60 лет, сообщается на сайте администрации округа.

«По данным на 15 марта, 14 153 жителя городского округа Подольск сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Вакцину получили в том числе 4 090 человек старше 60 лет», - говорится в сообщении.

В инфекционном отделении Климовской городской больницы №2 в 2020 году получили лечение 1330 пациентов с Covid‑19, в отделение реанимации перевели 146 человек, умерли 85 заболевших.

«С таким процентом смертности за долгие годы своей работы я никогда не сталкивалась ни при одной инфекции. Мне очень жаль, что порой недооценивается эта болезнь нашими пациентами. Они не верят в ее агрессивность и тяжесть. Многие думают, что именно с ними ничего не случится, и коронавирус обойдет их стороной. Но часто происходит обратное!» - сказала заведующая инфекционным отделением больницы Елена Репина.

Появление вакцины от коронавируса Репина встретила с радостью, потому что появилась возможность избежать и предотвратить тяжелые формы этого коварного заболевания. Она отметила, что спустя год после тревожных и даже трагичных событий, связанных с пандемией Covid‑19, бесплатная вакцинация от этого опасного заболевания стала доступна для всех жителей округа.

«От имени коллектива инфекционного отделения Климовской городской больницы №2, вместе с которым мы прожили это напряженное время, я призываю всех вакцинироваться от коронавируса. Не думайте, что болезнь обойдет вас стороной, принимайте все меры для того, чтобы ее избежать. Первой же мерой защиты является вакцинация! Не занимайте выжидательную позицию, уже достаточно времени прошло с начала вакцинации в нашей стране, чтобы сделать вывод о ее безопасности. Подумайте о себе и своих близких!» - добавила Репина.

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16 МАРТА

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- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.

- Подмосковье активно выполняет поручение Путина по вакцинации от Covid‑19.

«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», - сказал Воробьев.

- Социальная дистанция увеличила спрос на велосипеды в России. Основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.

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