РИАМО - 16 мар. В прошлом году в Подмосковье профилактическую вакцинацию против бешенства получило около 550 тысяч домашних питомцев, работа проводилась специалистами ветеринарной службы региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Из них более 91 тысячи вакцинаций проведено на выезде. В этом году также планируется задействовать 114 выездных бригад для проведения иммунизации животных. Мы стараемся максимально упростить процесс профилактики против бешенства для владельцев, если они не имеют возможности привезти своего питомца на ветеринарную станцию», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что вакцинация животных представляет собой неотъемлемую меру при профилактике и борьбе с бешенством.

Воскресенский отметил, что регион уже третий год подряд снижает число очагов бешенства домашних животных, которые были выявлены.

Бешенство опасно не только для животного, но и для самого человека.

Привить питомца против бешенства можно бесплатно, вакцинация проходит в учреждениях государственной ветеринарной службы региона. Единый контакт-центр: +7 (495) 668-01-25.